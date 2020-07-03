«Манчестер Сити» потроллил «Ливерпуль» после 4:0, сравнив своих игроков с The Beatles

«Манчестер Сити» потроллил «Ливерпуль» после разгромной победы в матче 32-го тура чемпионата Англии со счётом 4:0.

«Горожане» опубликовали фото, в котором игроки «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, Кевин де Брёйне, Филип Фоден, а также Эмерик Лапорт представлены в образе солистов легендарной британской рок-группы из «Ливерпуля» The Beatles.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Манчестер Сити".

«Манчестер Сити», набрав 66 очков, занимает второе место в АПЛ. «Ливерпуль» (86) — на 1-м месте и уже досрочно обеспечил себе чемпионство.

Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии за семь туров до конца сезона. Первое место в турнирной таблице АПЛ «Ливерпулю» гарантировал результат матча 31-го тура «Челси» – «Манчестер Сити» (2:1).

В последний раз «Ливерпуль» становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/2020).