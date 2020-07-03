Дуглас Сантос: пока всё, что происходит в «Зените» — это фантастика

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что счастлив в клубе из Санкт-Петербурга.

«Пока всё, что происходит в «Зените» — это фантастика. Я люблю жить здесь, и клуб замечательный. Я очень счастлив. Болельщики здесь очень страстные. Это невероятная вещь. Я всё ещё учусь говорить по-русски! Моя команда очень помогает в процессе адаптации. Все заставили меня чувствовать себя как дома с момента моего прибытия. Я хочу быть чемпионом России с« Зенитом» и помогать клубу побеждать и побеждать», — приводит слова Сантоса Worldfootballindex.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Сантос принял участие в 25 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.