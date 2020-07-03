Рахим Стерлинг – о победе над «Ливерпулем»: новый сезон начинается сегодня

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал победу «горожан» над «Ливерпулем» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги со счётом 4:0.

«Ливерпуль» был великолепен весь год, и мы хотели провести с ними хорошую игру. Мы знали, что мы отстали, у нас были разочаровывающие выступления время от времени. Для «Манчестер Сити» это было испытание против действующих чемпионов, чтобы поставить точку, и мы сделали это блестяще. Следующий сезон начинается сегодня, и мы преуспели в этом.

Наша команда развивается и меняется. Вы можете видеть зрелость, с которой играет Фил Фоден. Я думаю, что в будущем у нас будут отличные игроки», — приводит слова Стерлинга BBC.

Видео гола Стерлинга в ворота «Ливерпуля» можно посмотреть на «Чемпионате».

В текущем сезоне 25-летний англичанин принял участие в 43 матчах за «Сити» во всех турнирах, в которых отметился 23 забитыми мячами и 7 результативными передачами.