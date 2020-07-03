«Барселона» достигла соглашения с Хави о его назначении на пост главного тренера

Бывший легендарный игрок «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд», принял предложение вернуться в каталонский клуб в качестве главного тренера в следующем сезоне, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в «Твиттере».

Сообщается, что нынешний главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен либо доработает до конца сезона, либо будет уволен и тогда исполняющим обязанности будет назначен тренер «Барселоны В» Гарсия Пимьента.

По информации источника, прежде чем предложить Хави возглавить «Барселону», президенту клуба Хосепу Бартомеу пришлось заручиться поддержкой игроков каталонцев в этом вопросе. Самому 40-летнему экс-полузащитнику сине-гранатовых будет предложен контракт с зарплатой в € 6 млн в год.

Ранее сообщалось, что между игроками «Барселоны» и Сетьеном после окончания матча 32-го тура Примеры с «Сельтой» (2:2) произошёл конфликт. Футболисты упрекали тренера за некоторые тактические решения. Игроки не согласны и с отдельными методами работы тренера. Они считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.



«Барселона», в 33 турах набрав 70 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.