Чаловым интересуется «Вольфсбург», Хави может возглавить «Барселону». Главное к утру

Неожиданный результат в матче между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», легендарный игрок «Барселоны» может возглавить каталонский клуб, расписание Лиги чемпионов и ответ Уткина на призыв Черчесова – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:0.

2. «Барселона» достигла соглашения с Хави о его назначении на пост главного тренера.



3. Дочь экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева обвиняется в наркоторговле. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.



4. Опубликовано расписание Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



5. Лионель Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет покинуть клуб.



6. «Мерседес» хоккеиста Михаила Анисина снёс столб электропередач, водитель скрылся с места аварии.

7. Журналист Василий Уткин ответил на призыв Станислава Черчесова проголосовать по поправкам в конституцию.

8. Фёдор Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга».