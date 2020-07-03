Чаловым интересуется «Вольфсбург», Хави может возглавить «Барселону». Главное к утру

Неожиданный результат в матче между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», легендарный игрок «Барселоны» может возглавить каталонский клуб, расписание Лиги чемпионов и ответ Уткина на призыв Черчесова – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:0.
2. «Барселона» достигла соглашения с Хави о его назначении на пост главного тренера.
3. Дочь экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева обвиняется в наркоторговле. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
4. Опубликовано расписание Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
5. Лионель Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет покинуть клуб.
6. «Мерседес» хоккеиста Михаила Анисина снёс столб электропередач, водитель скрылся с места аварии.
7. Журналист Василий Уткин ответил на призыв Станислава Черчесова проголосовать по поправкам в конституцию.
8. Фёдор Чалов стал одной из главных трансферных целей «Вольфсбурга».
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