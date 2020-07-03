Экс-футболист из Чили получил 4 года тюрьмы за ограбление 7 домов в Англии на £ 106 тыс.

Бывший футболист из Чили Николас Карраско Овьедо получил 4 года тюремного заключения за грабёж домов в составе группы лиц в Англии, сообщает BBC.

По информации источника, 26-летний бывший игрок в январе 2020 года ограбил 7 домов в пригороде Англии, где проживают различные состоятельные звёзды. В компании своего брата и ещё одного подельника ему удалось украсть различные вещи и драгоценности на общую сумму в £ 106 тыс. (примерно € 118 тыс.). Незадолго до ограбления они прибыли в Англию из Чили, взяли напрокат автомобиль и жили в отеле под вымышленными именами.

Автомобиль был замечен и остановлен полицейскими, когда преступники покидали место преступления после кражи, сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить в салоне транспортного средства украденные украшения и балаклаву.

Суд услышал, что 26-летний футболист, профессионально игравший в футбол в Чили, «явно переживал тяжёлые времена», и все трое раскаялись в содеянном. Каждый из обвиняемых признал себя виновным по семи пунктам кражи. Заключив их в тюрьму, судья сказал, что эти ограбления являлись лишь частью «очень сложного плана», нацеленного на этот район. Овьедо, который ранее не имел судимости, был приговорён к четырем годам, в то время как его брат 25-летний Алексис и сообвиняемый были заключены в тюрьму на четыре года и восемь месяцев.