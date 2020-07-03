Гвардиола — о 4:0 с «Ливерпулем»: «Манчестер Сити» мог забить больше голов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 32-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (4:0).
«Обе команды играли смело. После первого гола мы смогли не сбавить темп и добиться хорошего результата. „Манчестер Сити“ мог забить больше голов. Мы играли в футбол, рискуя, потому что нашим соперником была лучшая команда, с которой я когда-либо сталкивался. „Ливерпуль“ очень быстр, это просто невероятно», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
«Манчестер Сити», набрав 66 очков, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» (86) — на 1-м месте и уже досрочно обеспечил себе чемпионство. В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Астон Виллой», а «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном». Оба матча состоятся 5 июля.
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