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Кепа может стать игроком «Севильи»

Кепа может стать игроком «Севильи»
Футбол / Англия 0

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в испанской «Севилье», сообщает The Sun.

По информации источника, вратарь может перейти в «Севилью» на правах аренды, однако сообщается, что главной сложностью возможной аренды остаётся высокая заработная плата футболиста. Отмечается, что Кепа зарабатывает € 8 млн в год.

Ранее сообщалось, что в долгосрочной аренде Кепы заинтересован другой испанский клуб «Валенсия».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Кепа провёл 28 игр и в трёх из них не пропустил. После 32-го тура «Челси» занимает четвёртое место в чемпионате.

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Челси» сыграет дома с «Уотфордом». Матч состоится завтра, 4 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

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