Кепа может стать игроком «Севильи»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в испанской «Севилье», сообщает The Sun.



По информации источника, вратарь может перейти в «Севилью» на правах аренды, однако сообщается, что главной сложностью возможной аренды остаётся высокая заработная плата футболиста. Отмечается, что Кепа зарабатывает € 8 млн в год.



Ранее сообщалось, что в долгосрочной аренде Кепы заинтересован другой испанский клуб «Валенсия».



В текущем сезоне английской Премьер-лиги Кепа провёл 28 игр и в трёх из них не пропустил. После 32-го тура «Челси» занимает четвёртое место в чемпионате.

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Челси» сыграет дома с «Уотфордом». Матч состоится завтра, 4 июля. Начало игры — в 22:00 мск.