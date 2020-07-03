Гнабри – о финале Кубка Германии: предвкушение велико. Мы можем взять ещё один титул

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от финального матча Кубка Германии с «Байером».
«Предвкушение очень велико, так как все мы понимаем, что можем взять ещё один титул. В прошлом году в Берлине царила выдающаяся атмосфера, мы очень много времени провели с болельщиками. Конечно, очень жаль, что в этом сезоне такого не будет. Но мы всё равно ждём матч с большим предвкушением и стараемся подготовиться к нему наилучшим образом.
В матче первого круга, в котором мы проиграли Леверкузену дома, мы были лучшей командой на поле, но не использовали свои моменты. В ответном матче в Леверкузене мы сыграли лучше. Поэтому мы подходим к игре с уверенностью в своих силах и небольшим преимуществом благодаря победе в последнем матче", — приводит слова игрока официальный сайт клуба.
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