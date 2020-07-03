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Оспина избежал серьёзной травмы

Оспина избежал серьёзной травмы
Футбол / Италия 0

Голкипер «Наполи» Давид Оспина избежал серьёзной травмы головы, сообщает Football Italia.

Напомним, что вратарь неаполитанской команды был вынужден покинуть поле в ходе матча 29-го тура Серии А с «Аталантой». В первом тайме встречи при счёте 0:0 Оспина столкнулся с напарником по команде Марио Руем и Маттией Кальдара из «Аталанты». Врачи оказывали вратарю помощь около пяти минут, после чего унесли его с поля на носилках, при этом голкипер истекал кровью.

Сообщается, что Оспина после того, как была остановлена кровь, был способен досмотреть матч с трибуны. В текущем сезоне на счету вратаря 13 матчей в Серии А, в четырёх из них Оспина не пропускал.

Отметим, что встреча закончилась победой «Аталанты» (2:0).

Оспина получил жуткую травму. Истекающего кровью вратаря «Наполи» унесли на носилках
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