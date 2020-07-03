«Бавария» объявила о переходе Лероя Зане

«Бавария» на официальном сайте объявила о заключении контракта с нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.

Контракт 24-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Зане начнёт подготовку к предстоящему сезону в Мюнхене на следующей неделе.

Напомним, Лерой был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом, но получил разрыв крестообразной связки, и сделка сорвалась. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги тогда согласились заплатить за вингера более € 100 млн.



Зане перешёл в «Манчестер Сити» из немецкого «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.