Дмитрий Ефремов: не скажу, что кто-то может сильно пошутить над Акинфеевым

Полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов, ранее выступавший за ЦСКА, отметил, что сильно пошутить над капитаном красно-синих Игорем Акинфеевым не может никто в московской команде.
«Решение перекрасить волосы связано с длинной паузой в сезоне. Всё время сидели дома, было скучно, поэтому с женой пришли к такому решению. Она меня сама покрасила. Из подколов в команде ничего по-настоящему серьёзного в свой адрес не услышал. Если бы сделал это в ЦСКА, Набабкин меня затравил бы уже за пару часов.
Да, мы созваниваемся. Он по этому поводу отшутился пару раз. Если бы я был с ним рядом, то было бы что-то серьёзное. Чтобы шутить, ведь нужны зрители. Чем можно уколоть Набабкина? Можно пошутить над тем, что он уже не молод.
Не скажу, что кто-то может сильно пошутить над Акинфеевым. Но в рабочем порядке можно пошутить над всеми. Нет такого, что про кого-то совсем нельзя сказать ничего смешного. Просто надо понимать, как и над кем можно шутить», — приводит слова Ефремова пресс-служба клуба.
- 3 июля 2020
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