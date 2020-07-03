Рассказов: «Спартаку» обязательно нужно взять реванш в матче с «Тамбовом»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«Думаю, «Тамбов» будет действовать почти так же закрыто, как «Уфа». Тем более что мы играем дома. В первом круге уступили, поэтому обязательно нужно взять реванш. Ожидаю тяжёлого матча. Надеюсь, удастся забить в первом тайме. Тренер ещё расскажет нам о сильных и слабых сторонах соперника, как действовать.
Главное — помнить, что против «Спартака» всегда играют с особенным желанием. Обратного примера я в своей карьере не встречал начиная с академии: когда мы ездили на всероссийские соревнования, чувствовали, как нас ненавидят. «Спартак» для всех как красная тряпка для быка», — приводит слова Рассказова официальный сайт «Спартака».
- 3 июля 2020
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