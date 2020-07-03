Тьяго Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль»

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара в ближайшее время перейдёт в «Ливерпуль», сообщает Sport.es.



По информации источника, переговоры между 29-летним футболистом и английским клубом находятся в продвинутой стадии. Мюнхенцы намерены выручить от этого трансфера не менее € 35 млн. «Ливерпуль», в свою очередь, намерен снизить цену или договориться о выплате в рассрочку.



Действующий контракт Тьяго с «Баварией» рассчитан до 2021 года. Стороны не планируют продлевать соглашение.



Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в «Баварию». В нынешнем сезоне Тьяго принял участие в 35 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Тьяго не стал продлевать контракт. В «Баварии» ходят слухи, что он хочет в «Ливерпуль»