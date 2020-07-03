Тьяго Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль»
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара в ближайшее время перейдёт в «Ливерпуль», сообщает Sport.es.
По информации источника, переговоры между 29-летним футболистом и английским клубом находятся в продвинутой стадии. Мюнхенцы намерены выручить от этого трансфера не менее € 35 млн. «Ливерпуль», в свою очередь, намерен снизить цену или договориться о выплате в рассрочку.
Действующий контракт Тьяго с «Баварией» рассчитан до 2021 года. Стороны не планируют продлевать соглашение.
Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в «Баварию». В нынешнем сезоне Тьяго принял участие в 35 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
Тьяго не стал продлевать контракт. В «Баварии» ходят слухи, что он хочет в «Ливерпуль»
- 3 июля 2020
-
12:00
-
11:44
-
11:28
-
11:22
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:49
-
10:43
-
10:36
-
10:34
-
10:28
-
10:08
-
10:08
-
10:02
-
10:00
-
09:48
-
09:43
-
09:28
-
09:26
-
09:15
-
09:12
-
08:56
-
08:30
-
07:48
-
06:54
-
06:37
-
04:50
-
04:26
-
04:04
-
03:42
-
03:21
-
03:01
-
02:50
-
02:24
Партнерский контент