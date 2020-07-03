«Ростов» подписал одного из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги
«Ростов» объявил о переходе молодого футболиста Данилы Сухомлинова.
«Один из лучших бомбардиров Юношеской футбольной лиги сезона-2019/2020 Данила Сухомлинов подписал контракт с нашим клубом. 17-летний форвард в прошлом сезоне провёл 15 игр в ЮФЛ за подмосковный «Мастер-Сатурн», забив восемь голов. Сухомлинов является кандидатом в юношескую сборную России U18.
Желаем Данилу удачи!» — говорится в сообщении на официальном сайте ростовского клуба.
После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает четвёртое место. В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет на выезде с «Крыльями Советов», которые располагаются на 15-й строчке турнирной таблицы. Матч состоится завтра, 4 июля. Начало встречи — в 20:30 мск.
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