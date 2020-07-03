Румменигге: цель «Баварии» — собрать лучших немецких футболистов

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход нападающего Лероя Зане в мюнхенский клуб.



«Мы счастливы, что можем поприветствовать Лероя Зане в «Баварии». Это великолепный футболист, который на протяжении последних лет наглядно демонстрировал свои качества, особенно в национальной команде. У него также сильный характер. Мы ставим перед собой цель собрать в «Баварии» лучших немецких футболистов — подписание контракта с Лероем Зане подчёркивает это намерение. Я хотел бы сделать Хасану Салихамиджичу большой комплимент за успешное осуществление этого трансфера», — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».

Контракт 24-летнего футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.