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«Атлетико» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021

«Атлетико» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021
Футбол / Испания 0

«Атлетико» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2020/2021.

Экипировка выполнена в традиционных для мадридского клуба красном и белом цветах. При этом воротник и боковые стороны сделаны тёмно-синими. Форму для мадридского «Атлетико» производит американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт «Атлетико»

Мадридский «Атлетико», набрав 59 очков в 33 матчах, занимает третье место в турнирной таблице аиспанской Примеры. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 33 матчах набравший 74 очка. В тройку лидеров входит «Барселона» (70).

Сегодня, 3 июля, мадридский «Атлетико» сыграет с «Мальоркой» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Испании.

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