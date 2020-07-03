Мельгарехо: всегда буду благодарен России и людям, которые там живут

Бывший полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал, что находится в поисках новой команды, и поделился своим отношением к России.

Напомним, что Мельгарехо выступал с 2013 по 2015 год за «Кубань», впоследствии став игроком московского «Спартака». За красно-белых Мельгарехо играл до текущего года.

«На данный момент я нахожусь в поисках новой команды. Есть варианты, но нужно подождать. Пока всё неопределённо.



Я всегда буду благодарен России и людям, которые там живут. Я провёл свои лучшие моменты в «Спартаке». Русские более закрытые, чем европейцы, их нужно узнать поближе. Когда ты знакомишься с ними, твоё мнение меняется. Я прожил там семь лет и ни разу не столкнулся с неуважительным отношением», — приводит слова Мельгарехо D10, ссылаясь на Fútbol a la Grande.