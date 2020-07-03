Александр Довбня объявил о переходе в «Ротор»

Бывший голкипер «Оренбурга» Александр Довбня сообщил о переходе в волгоградский «Ротор».



«Я подписал контракт с «Ротором». Соглашение рассчитано на год. На этом стадионе ещё не играл, но Волгоград — футбольный город с хорошими болельщиками», — сказал Довбня в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Довбня выступал в составе «Оренбурга» с 2018 года. 33-летний голкипер провёл за оренбургский клуб 16 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. Ранее Довбня играл за такие клубы, как «Нижний Новгород», московское «Торпедо», «Луч», «СКА-Хабаровск» и другие команды.

Напомним, что в досрочно завершённом сезоне Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» занял первое место и добился повышения в классе.