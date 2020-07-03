Дмитрий Комбаров: для «Спартака» неприемлемо играть в пять защитников

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, ранее выступавший за «Спартак», поделился мнением по поводу игровых принципов наставника красно-белых Доменико Тедеско.



«Тренер и менеджмент смотрят на текущее положение дел и подбор футболистов и от этого отталкиваются. Как болельщику, который мыслит категориями «спартаковский футбол» и «спартаковский дух», мне не совсем нравятся такие перестроения. Ведь «Спартак» всегда был атакующей командой, у него всегда было преимущество во владении мячом.

Для красно-белых неприемлемо играть в пять защитников, встречать соперника около своей штрафной и делать очень много длинных передач", — приводит слова игрока «Спорт-экспресс».

После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» под руководством Тедеско занимает шестое место.