Зане поблагодарил «Манчестер Сити» и Гвардиолу после перехода в «Баварию»
Нападающий Лерой Зане, перешедший из «Манчестер Сити» в «Баварию», обратился к английскому клубу со словами благодарности.
«Большое спасибо за прекрасное время и поддержку в течение последних четырёх лет. Это было действительно напряжённое и успешное время, которое я точно не забуду. Мы одержали много побед, забили массу голов, побили пару рекордов и вместе завоевали семь трофеев.
Спасибо всем болельщикам, персоналу и моим товарищам по команде! Я всегда буду помнить это время с большой радостью и гордостью. Конечно, хотелось бы поблагодарить моего тренера Хосепа Гвардиолу, который сделал из меня лучшего игрока. Я многому научился и горжусь тем, что был участником этого путешествия», — написал Зане на своей странице в «Твиттере».
- 3 июля 2020
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