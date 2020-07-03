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Зане поблагодарил «Манчестер Сити» и Гвардиолу после перехода в «Баварию»

Зане поблагодарил «Манчестер Сити» и Гвардиолу после перехода в «Баварию»
Футбол / Англия 0

Нападающий Лерой Зане, перешедший из «Манчестер Сити» в «Баварию», обратился к английскому клубу со словами благодарности.

«Большое спасибо за прекрасное время и поддержку в течение последних четырёх лет. Это было действительно напряжённое и успешное время, которое я точно не забуду. Мы одержали много побед, забили массу голов, побили пару рекордов и вместе завоевали семь трофеев.

Спасибо всем болельщикам, персоналу и моим товарищам по команде! Я всегда буду помнить это время с большой радостью и гордостью. Конечно, хотелось бы поблагодарить моего тренера Хосепа Гвардиолу, который сделал из меня лучшего игрока. Я многому научился и горжусь тем, что был участником этого путешествия», — написал Зане на своей странице в «Твиттере».

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