«Рубин» готовится к проведению матча с «Оренбургом» 5 июля

Казанский «Рубин» продолжает подготовку к матчу 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».



Ранее стало известно, что «Оренбург» направил письмо в адрес «Рубина» с просьбой о переносе встречи на резервную дату 19 июля.



«Да, мы получили письмо. Но у „Оренбурга“ пока нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань. На данный момент мы готовимся к матчу», — приводит слова пресс-службы «Рубина» ТАСС.



Напомним, что в 24-м туре чемпионата России «Оренбургу» было засчитано техническое поражение в связи с неявкой команды на матч с «Краснодаром». Причиной этому стали заразившиеся коронавирусом как среди футболистов, так и среди иных сотрудников клуба. Игра 25-го тура «Оренбург» — «Урал» также не состоялась.

«Оренбург» обратился к «Рубину» с просьбой о переносе матча