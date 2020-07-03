Непомнящий: в Турции Азмуну было бы проще, а вот в европейском клубе — сомневаюсь

Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о нарушении правил социального дистанцирования нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном, а также поделился мнением о возможном переходе форварда в другой клуб.



«Семак сделал так, что дал понять Азмуну: парень, тебе доверяют. А Сердар в свою очередь сообразил, что доверие тренера нужно оправдывать не только в жизни, но и на поле. Тут можно и наоборот сказать: доверие надо оправдывать не только на поле, но и в быту. Понятно, что Азмун не позволял себе нарушение режима в привычном понимании этого слова — никакого алкоголя там и в помине не было. В этом плане Сердар парень серьёзный. Но имело место нарушение, которое опасно в нынешней эпидемиологической ситуации, ведь у нас перед глазами пример «Оренбурга», который из-за коронавируса не может проводить матчи. Результативная игра Азмуна, с одной стороны, — заслуга Семака. Он доверил форварду, а тот забил при достаточно плавном течении игры. Хорошо всё сложилось и для форварда, и для «Зенита».



Действительно, очень интересная связка у них образовалась с Артёмом Дзюбой, эти двое хорошо дополняют друг друга, играют результативно. Они оба и на втором этаже могут сыграть, и с мячом внизу здорово работают. Это связка, равной которой в России нет. Будет очень досадно, если Сердар покинет наш чемпионат. Наверное, Азмуну было бы полезно попробовать себя ещё где-то. Но, по моим ощущениям, ему вполне комфортно в Питере. Переезжать в другую среду для парня такого склада непросто. Условно говоря, в Турции ему было бы проще, а вот в европейском клубе – сомневаюсь», — приводит слова Непомнящего «Спорт уик-энд».

«Зенит» во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение правил социального дистанцирования