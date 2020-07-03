У троих футболистов «Оренбурга» воспаление лёгких

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов рассказал о ситуации в команде и сообщил, что у троих футболистов диагностировано воспаление лёгких.

«Мы сидим на карантине, сегодня сдавали анализы. Каждый день сдаём КТ. Трое футболистов с воспалением лёгких, я здоров. Сидим в номерах, приносят еду отдельно», — сказал Парамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что «Оренбург» направил письмо в адрес «Рубина» с просьбой о переносе встречи 26-го тура Российской Премьер-Лиги на резервную дату 19 июля. В казанском клубе сообщили, что готовятся к проведению матча 5 июля.

Напомним, что в 24-м туре чемпионата России «Оренбургу» было засчитано техническое поражение в связи с неявкой команды на матч с «Краснодаром». Причиной этому стали заразившиеся коронавирусом как среди футболистов, так и среди иных сотрудников клуба. Игра 25-го тура «Оренбург» — «Урал» также не состоялась.