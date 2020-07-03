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«Эвертон» представил новую форму

«Эвертон» представил новую форму
Футбол / Англия 0

Английский «Эвертон» представил комплект домашней экипировки, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.

Комплект выполнен в традиционных сине-белых клубных цветах.

Отметим, что клуб со следующего сезона сменит технического спонсора. Новую форму для «Эвертона» будет делать компания Hummel. Ранее клуб из Ливерпуля сотрудничал с Umbro. Новым титульным спонсором, чей логотип будет размещён на груди футболистов, станет платформа для онлайн-продаж автомобилей Cazoo.

После 32 туров английской Премьер-лиги «Эвертон» занимает 11 место в турнирной таблице. В матче 33-го тура команда Карло Анчелотти сыграет с лондонским «Тоттенхэмом». Матч состоится в понедельник, 6 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

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