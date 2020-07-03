Юмтити получил травму
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити в ближайшее время не сможет помочь своей команде из-за повреждения, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Пресс-служба сине-гранатовых сообщила, что французский защитник испытывает проблемы с левым коленом.
Сообщается, что игрок будет проходить консервативное лечение, операция не потребуется. Сроки возвращения футболиста на поле клуб не назвал.
В текущем сезоне Ла Лиги Юмтити провёл 13 матчей в составе сине-гранатовых и не отличился результативными действиями.
«Барселона» после 33 сыгранных матчей находится на второй строчке турнирной таблицы испанского чемпионата. Отставание от лидирующего «Реала» составляет четыре очка.
В матче следующего тура команда Сетьена сыграет с «Вильярреалом».
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