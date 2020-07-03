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Юмтити получил травму

Юмтити получил травму
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити в ближайшее время не сможет помочь своей команде из-за повреждения, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Пресс-служба сине-гранатовых сообщила, что французский защитник испытывает проблемы с левым коленом.

Сообщается, что игрок будет проходить консервативное лечение, операция не потребуется. Сроки возвращения футболиста на поле клуб не назвал.

В текущем сезоне Ла Лиги Юмтити провёл 13 матчей в составе сине-гранатовых и не отличился результативными действиями.

«Барселона» после 33 сыгранных матчей находится на второй строчке турнирной таблицы испанского чемпионата. Отставание от лидирующего «Реала» составляет четыре очка.

В матче следующего тура команда Сетьена сыграет с «Вильярреалом».

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