«Анжи» выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца

Махачкалинский «Анжи» выразил соболезнования действующему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова от коронавирусной инфекции.



«Глубочайшие соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова. Нет слов. Все наши мысли сейчас с семьей Нурмагомедовых», — говорится в сообщении пресс-службы «Анжи».



Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. Сегодня, 3 июля, о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 11 млн человек. Число погибших превысило 520 тыс. человек.