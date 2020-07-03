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«Анжи» выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца

«Анжи» выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Махачкалинский «Анжи» выразил соболезнования действующему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова от коронавирусной инфекции.

«Глубочайшие соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова. Нет слов. Все наши мысли сейчас с семьей Нурмагомедовых», — говорится в сообщении пресс-службы «Анжи».

Напомним, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. Сегодня, 3 июля, о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 11 млн человек. Число погибших превысило 520 тыс. человек.

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался от коронавируса
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