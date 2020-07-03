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Гвардиола считает Де Брёйне лучшим полузащитником в мире

Гвардиола считает Де Брёйне лучшим полузащитником в мире
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне лучшим в мире на своей позиции.

Напомним, что в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (4:0) Де Брёйне забил гол и сделал результативную передачу.

«Кевин хороший, очень-очень хороший игрок. В нём есть что-то уникальное. Он отлично передвигается, у него есть видение поля. Он показывает свой характер, забив четыре пенальти подряд после того, как мы испытывали проблемы с этим компонентом в течение сезона.

Прямо сейчас Де Брёйне лучший полузащитник в мире. Конечно, он может стать ещё лучше. Как? Он знает», — приводит слова тренера Goal.

В текущем сезоне АПЛ Де Брёйне провёл 30 матчей, забил 11 голов и сделал 18 результативных передач.

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