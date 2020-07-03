Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова

Сборная России выразила соболезнования действующему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова от коронавируса.



«Выражаем глубокие соболезнования семье Хабиба Нурмагомедова», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды России в «Твиттере».



57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. Сегодня, 3 июля, о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.



Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 11 млн человек. Число погибших превысило 520 тыс. человек.

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался от коронавируса