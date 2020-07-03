Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова

Сборная России выразила соболезнования действующему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова от коронавируса.
«Выражаем глубокие соболезнования семье Хабиба Нурмагомедова», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды России в «Твиттере».
57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. Сегодня, 3 июля, о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 11 млн человек. Число погибших превысило 520 тыс. человек.
- 3 июля 2020
-
14:56
-
14:45
-
14:34
-
14:26
-
14:07
-
13:56
-
13:48
-
13:37
-
13:29
-
13:29
-
13:20
-
13:07
-
13:07
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
11:28
-
11:22
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:49
-
10:43
-
10:36
-
10:34
-
10:28
-
10:08
-
10:08
-
10:02
-
10:00
-
09:48
-
09:43