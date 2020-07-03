У «Баварии» не было предложений по трансферу Тьяго Алькантары

«Бавария» не получала предложений по поводу трансфера Тьяго Алькантары, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в социальной сети "Твиттер".



Ранее сообщалось, что переговоры между 29-летним футболистом и английским «Ливерпулем» находятся в продвинутой стадии, и руководство мюнхенцев намерено выручить от этого трансфера не менее € 35 млн.



«Информация о „Ливерпуле“ — неправда. У „Баварии“ нет предложений по Тьяго. Но всё же в раздевалке „Баварии“ ходят слухи об интересе „Ливерпуля“ к Тьяго. Тьяго сказал, что уже попрощался с партнёрами», — написал журналист в социальной сети.



В сезоне-2019/2020 Тьяго провёл за «Баварию» 24 матча в Бундеслиге и забил три мяча. «Бавария» стала чемпионом Германии.

Тьяго Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль»