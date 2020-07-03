У «Баварии» не было предложений по трансферу Тьяго Алькантары
«Бавария» не получала предложений по поводу трансфера Тьяго Алькантары, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в социальной сети "Твиттер".
Ранее сообщалось, что переговоры между 29-летним футболистом и английским «Ливерпулем» находятся в продвинутой стадии, и руководство мюнхенцев намерено выручить от этого трансфера не менее € 35 млн.
«Информация о „Ливерпуле“ — неправда. У „Баварии“ нет предложений по Тьяго. Но всё же в раздевалке „Баварии“ ходят слухи об интересе „Ливерпуля“ к Тьяго. Тьяго сказал, что уже попрощался с партнёрами», — написал журналист в социальной сети.
В сезоне-2019/2020 Тьяго провёл за «Баварию» 24 матча в Бундеслиге и забил три мяча. «Бавария» стала чемпионом Германии.
Тьяго Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль»
- 3 июля 2020
-
16:27
-
16:21
-
16:13
-
16:00
-
15:49
-
15:40
-
15:22
-
15:18
-
14:56
-
14:45
-
14:34
-
14:26
-
14:07
-
13:56
-
13:48
-
13:37
-
13:29
-
13:29
-
13:20
-
13:07
-
13:07
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
11:28
-
11:22
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:49
-
10:43
-
10:36
Партнерский контент