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У «Баварии» не было предложений по трансферу Тьяго Алькантары

У «Баварии» не было предложений по трансферу Тьяго Алькантары
Футбол / Германия 0

«Бавария» не получала предложений по поводу трансфера Тьяго Алькантары, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в социальной сети "Твиттер".

Ранее сообщалось, что переговоры между 29-летним футболистом и английским «Ливерпулем» находятся в продвинутой стадии, и руководство мюнхенцев намерено выручить от этого трансфера не менее € 35 млн.

«Информация о „Ливерпуле“ — неправда. У „Баварии“ нет предложений по Тьяго. Но всё же в раздевалке „Баварии“ ходят слухи об интересе „Ливерпуля“ к Тьяго. Тьяго сказал, что уже попрощался с партнёрами», — написал журналист в социальной сети.

В сезоне-2019/2020 Тьяго провёл за «Баварию» 24 матча в Бундеслиге и забил три мяча. «Бавария» стала чемпионом Германии.

Тьяго Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль»
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