Экс-игрок сборной Англии: «Арсенал» должен пожертвовать другими ради сохранения Обамеянга

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Алан Смит отметил важность сохранения форварда Пьера-Эмерика Обамеянга для «Арсенала».
«Конечно, „Арсеналу“ было досадно, когда такие футболисты, как Сеск Фабрегас и Робин ван Перси, уходили и выигрывали трофеи. Но тогда по крайней мере у „Арсенала“ были средства для достойной замены. Сейчас ситуация выглядит иначе. С деньгами дела обстоят не очень хорошо. Да и статус „Арсенала“ изменился — теперь, не играя в Лиге чемпионов, клуб не может привлечь звёздных футболистов. Если они продадут своего лучшего игрока прямо сейчас, то потеряют слишком много.
«Арсенал» должен забыть о попытке найти кого-нибудь, кто сможет сделать то, что делает Обамеянг. Это невозможно, потому что это стоит очень дорого. Нужно смотреть на игроков с потенциалом, который можно развить в ближайшие годы. Если есть хотя бы половина шансов убедить Обамеянга остаться, клуб должен за них ухватиться. «Арсенал» должен пожертвовать другими ради сохранения Обамеянга. Команда зависима от его голов", — приводит слова Смита Evening Standard.
- 3 июля 2020
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