Флик: «Байер» может навредить «Баварии» в финальном матче Кубка Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от финального матча Кубка Германии с «Байером».



«Нужно признать, мы находимся в новых условиях перед этим финалом. Но мы должны принимать это. С нетерпением ждём игры и постараемся привезти второй трофей в Мюнхен. Финал — это всегда нечто особенное. Я был доволен тренировками команды на этой неделе. Мы играем с командой, которая может навредить нам за счёт своих сильных сторон. Мы должны сосредоточиться на игре. Она будет отличаться от того, что было в чемпионате», — приводит слова Флика страница Bayern & Germany в «Твиттере».



Финальный матч Кубка Германии «Байер» — «Бавария» состоится завтра, 4 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Начало встречи — в 21:00 мск.

Гнабри – о финале Кубка Германии: предвкушение велико. Мы можем взять ещё один титул