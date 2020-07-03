Флик: «Байер» может навредить «Баварии» в финальном матче Кубка Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от финального матча Кубка Германии с «Байером».
«Нужно признать, мы находимся в новых условиях перед этим финалом. Но мы должны принимать это. С нетерпением ждём игры и постараемся привезти второй трофей в Мюнхен. Финал — это всегда нечто особенное. Я был доволен тренировками команды на этой неделе. Мы играем с командой, которая может навредить нам за счёт своих сильных сторон. Мы должны сосредоточиться на игре. Она будет отличаться от того, что было в чемпионате», — приводит слова Флика страница Bayern & Germany в «Твиттере».
Финальный матч Кубка Германии «Байер» — «Бавария» состоится завтра, 4 июля, на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Начало встречи — в 21:00 мск.
- 3 июля 2020
-
16:27
-
16:21
-
16:13
-
16:00
-
15:49
-
15:40
-
15:22
-
15:18
-
14:56
-
14:45
-
14:34
-
14:26
-
14:07
-
13:56
-
13:48
-
13:37
-
13:29
-
13:29
-
13:20
-
13:07
-
13:07
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:05
-
12:00
-
11:44
-
11:28
-
11:22
-
11:06
-
11:00
-
10:52
-
10:49
-
10:43
-
10:36