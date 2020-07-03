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Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в июне

Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в июне
Футбол / РПЛ 0

Лучшим игроком московского «Локомотива» в июне болельщики признали Алексея Миранчука, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети "Твиттер".

В трёх прошедших после возобновления сезона матчах «Локомотива» Алексей Миранчук забил все голы своей команды. Таким образом, на его счету четыре точных удара в трёх матчах. Россиянин поразил ворота «Оренбурга», «Рубина» и «Крыльев Советов».

Отметим, что среди предложенных болельщикам на выбор кандидатов фигурировал только Алексей Миранчук. Пресс-служба предлагала выбор между вариантами: «Миранчук, Алексей, Лёша, Лёха и Брат».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Алексей Миранчук провёл 22 матча, забил девять голов и сделал пять результативных передач.

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