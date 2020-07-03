Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в июне
Лучшим игроком московского «Локомотива» в июне болельщики признали Алексея Миранчука, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети "Твиттер".
В трёх прошедших после возобновления сезона матчах «Локомотива» Алексей Миранчук забил все голы своей команды. Таким образом, на его счету четыре точных удара в трёх матчах. Россиянин поразил ворота «Оренбурга», «Рубина» и «Крыльев Советов».
Отметим, что среди предложенных болельщикам на выбор кандидатов фигурировал только Алексей Миранчук. Пресс-служба предлагала выбор между вариантами: «Миранчук, Алексей, Лёша, Лёха и Брат».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Алексей Миранчук провёл 22 матча, забил девять голов и сделал пять результативных передач.
«Фиорентине» предложили Алексея Миранчука
- 3 июля 2020
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