Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в июне

Лучшим игроком московского «Локомотива» в июне болельщики признали Алексея Миранчука, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети "Твиттер".



В трёх прошедших после возобновления сезона матчах «Локомотива» Алексей Миранчук забил все голы своей команды. Таким образом, на его счету четыре точных удара в трёх матчах. Россиянин поразил ворота «Оренбурга», «Рубина» и «Крыльев Советов».



Отметим, что среди предложенных болельщикам на выбор кандидатов фигурировал только Алексей Миранчук. Пресс-служба предлагала выбор между вариантами: «Миранчук, Алексей, Лёша, Лёха и Брат».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Алексей Миранчук провёл 22 матча, забил девять голов и сделал пять результативных передач.