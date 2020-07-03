Клопп: мы думаем не о следующем сезоне, а об этом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих эмоциях на следующий день после поражения от «Манчестер Сити» в матче 32-го тура АПЛ со счётом 0:4.

Напомним, что к 32 туру английской Премьер-лиги «Ливерпуль» уже гарантировал себе чемпионство по итогам нынешнего сезона.

«Я был не в очень хорошем настроении, когда проснулся. Но всё стало хорошо, когда я приехал на базу, потому что это то место, где мы делаем вещи другими. Здесь мы работаем над решениями тех проблем, которые проявились в матче с «Манчестер Сити».

На данный момент мы думаем не о следующем сезоне, а об этом. Впереди нас ждёт еще многое», – приводит слова тренера «Ливерпуля» журналист Джеймс Пирс в социальной сети «Твиттер».