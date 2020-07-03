У трёх игроков «Томи» — подозрение на коронавирус. Команда села на карантин

«Томь» приостановила тренировочный процесс из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у трёх футболистов команды, сообщает «Матч ТВ».
Лучший бомбардир команды Максим Казанков госпитализирован с высокой температурой. Положительные тесты на COVID-19 — у защитника Исмаила Эдиева и полузащитника Олега Шалаева. У этих игроков болезнь протекала бессимптомно. В «Томи» ждут результатов нового тестирования на коронавирус.
«Томь» начала подготовку к новому сезону ФНЛ в конце прошлой недели. По итогам досрочно завершённого сезона-2019/2020 команда заняла 9-е место.
Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов ранее рассказал о ситуации в команде и сообщил, что у троих футболистов диагностировано воспаление лёгких. До этого стало известно, что в команде шесть случаев заражения коронавирусом, также были инфицированы два сотрудника клуба.
- 3 июля 2020
-
18:03
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:28
-
17:23
-
16:57
-
16:50
-
16:45
-
16:27
-
16:21
-
16:13
-
16:00
-
15:49
-
15:40
-
15:22
-
15:18
-
14:56
-
14:45
-
14:34
-
14:26
-
14:07
-
13:56
-
13:48
-
13:37
-
13:29
-
13:29
-
13:20
-
13:07
-
13:07
-
12:43
-
12:37
-
12:36
-
12:05
-
12:00