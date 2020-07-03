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У трёх игроков «Томи» — подозрение на коронавирус. Команда села на карантин

У трёх игроков «Томи» — подозрение на коронавирус. Команда села на карантин
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Томь» приостановила тренировочный процесс из-за подозрения на коронавирусную инфекцию у трёх футболистов команды, сообщает «Матч ТВ».

Лучший бомбардир команды Максим Казанков госпитализирован с высокой температурой. Положительные тесты на COVID-19 — у защитника Исмаила Эдиева и полузащитника Олега Шалаева. У этих игроков болезнь протекала бессимптомно. В «Томи» ждут результатов нового тестирования на коронавирус.

«Томь» начала подготовку к новому сезону ФНЛ в конце прошлой недели. По итогам досрочно завершённого сезона-2019/2020 команда заняла 9-е место.

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов ранее рассказал о ситуации в команде и сообщил, что у троих футболистов диагностировано воспаление лёгких. До этого стало известно, что в команде шесть случаев заражения коронавирусом, также были инфицированы два сотрудника клуба.

У троих футболистов «Оренбурга» воспаление лёгких
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