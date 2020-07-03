Сульшер: для Гринвуда нет предела. Он уже намного лучше меня

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о прогрессе вингера Мэйсона Гринвуда.
«Мы хорошо поработали в течение сезона. Мэйсон показал себя и заслужил больше игрового времени. Не так просто выступать на таком уровне, являясь молодым парнем. Не забывайте, что он всё ещё может играть за молодёжную команду в Кубке Англии.
Гринвуд показал фантастический прогресс в этом сезоне. Для него нет предела. Сейчас всё зависит от него. Он знает, на что способен. Ему нужно продолжать в том же духе. Он уже намного лучше меня, когда мне было 18-19 лет. В этом нет сомнений.
Мэйсон умеет забивать голы. С ним приятно работать. Он продолжает учиться и совершенствоваться. Гринвуд всё лучше и лучше принимает правильные решение», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
В нынешней кампании Гринвуд забил 15 мячей и отдал 5 результативных передач в 42 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах.
- 3 июля 2020
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