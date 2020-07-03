Крыховяк: борьба за второе место мотивирует. Главное, чтобы мы попали в Лигу чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился мнением о матче с «Крыльями Советов» (1:1) и самоизоляции на базе в Баковке.
«Сейчас каждый матч будет сложным. Мы хотели набрать три очка с «Крыльями», но не удалось. Для меня самое важное, что мы бились до последних минут и в итоге набрали одно очко, вырвав ничью. Теперь будем играть каждые три дня. Готовимся к «Сочи».
Думаю, судьи понимают, что каждая игра – это эмоции. Иногда я не согласен с судьями, злюсь на себя или других футболистов. Я всегда хочу победить, это нормально. Главное, чтобы после игры эмоций было меньше.
Борьба за второе место, конечно, мотивирует. Важно, чтобы мы сами играли хорошо, а не смотрели на другие команды. В трех играх мы набрали семь очков – это хороший результат. Всегда можно лучше, но главное, чтобы в конце сезона мы попали в Лигу чемпионов.
Почему принято решение закрыться в Баковке? Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, но я пока не могу назвать ее хорошей. Поэтому до конца сезона мы будем жить на базе», — приводит слова Крыховяка пресс-служба клуба.
- 3 июля 2020
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