Мостовой: на 75 процентов «Реал» уже чемпион

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой высказался о шансах мадридского «Реала» стать чемпионом в этом сезоне.
«Обсудили с Александром Бородюком и Ольгой Васюковой очередной испанский тур. «Барселона», конечно, поборется, но отрыв «Реала» уже немаленький да и Календарь у Мадрида полегче. На 75 процентов «Реал» уже чемпион», — написал Мостовой на своей странице в «Инстаграме».
В матче 33-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Хетафе» со счётом 1:0. Единственный гол был забит на 79-й минуте, отличился Серхио Рамос, который реализовал 11-метровый. Таким образом, «Реал» одержал шестую победу подряд в Примере.
«Реал», набрав 74 очка, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Отрыв «Королевского клуба» от идущей второй «Барселоны» составляет четыре очка.
- 3 июля 2020
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