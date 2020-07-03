«Интер» готов выкупить Алексиса Санчеса у «Манчестер Юнайтед» за € 20 млн
Руководство миланского «Интера» хочет сохранить в составе нападающего Алексиса Санчеса, который был арендован у «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года. Чёрно-синие готовы выкупить 31-летнего чилийца за € 20 млн, сообщает Goal.
«Интер» уже продлил аренду Санчеса до начала августа. Ранее договор был рассчитан до 30 июня. Форвард сможет помочь миланской команде в итальянской Серии А, однако не будет принимать участия в большинстве матчей Лиги Европы.
В нынешнем сезоне Алексис забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 13 встречах чемпионата Италии. Чилиец также записал в свой актив 1 голевой пас в 1 матче Лиги чемпионов.
«Интер» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В 29 встречах подопечные Антонио Конте набрали 64 очка.
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