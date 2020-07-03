Отец Глушенкова прокомментировал информацию об интересе «Зенита»

Александр Глушенков, отец полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова, отреагировал на информацию об интересе к его сыну со стороны петербургского «Зенита».
«Пока рано об этом говорить, пускай в «Крыльях» стабильно заиграет — следующие пять туров на таком же уровне. Сейчас график серьёзный пойдёт: матчи на третий, на четвёртый день. Как он выдержит этот ритм, как пройдёт пять игр — после этого будет ясно, что и как. Думаю, если проявит такую же стабильность, то должно получиться и со «Спартаком». Может, кто-то ещё интерес проявит», — цитирует Глушенкова-старшего «Матч ТВ».
20-летний Глушенков зимой перешёл в аренду в «Крылья Советов». Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2023 года. Сообщалось, что «Зенит» рассматривает хавбека в качестве приобретения. Помимо «Зенита», за Глушенковым следят скауты клуба из пяти ведущих лиг Европы.
- 3 июля 2020
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