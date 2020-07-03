Сестра Антуана Гризманна обсудит ситуацию брата с руководством «Барселоны»

Мод Гризманн, сестра и агент нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, в ближайшее время проведёт встречу с руководством каталонцев, на которой обсудит ситуацию брата в клубе, сообщает Sport.es.

Гризманн хочет узнать, почему главный тренер сине-гранатовых Энрике Сетьен всё чаще оставляет его на скамейке запасных. Француз также намерен услышать от боссов «Барселоны» их планы относительно себя.

Антуан не скрывает разочарования в Сетьене, который возглавил команду в середине января. Его сестра передаст руководству каталонцев, что её брат не чувствует себя счастливым. Форвард считает, что жертвовать им, — это самый простой способ, поскольку у него нет большого авторитета в клубе.

Гризманн также попросил своих близких не высказывать мнение о ситуации публично, потому что это негативно влияет на его имидж. Ранее в адрес наставника сине-гранатовых резко высказались отец и брат футболиста.