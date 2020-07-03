«Ахмат» выкупил Мирослава Богосаваца у «Чукаричек»

«Ахмат» на своей странице в «Твиттере» объявил о полноценном трансфере защитника Мирослава Богосаваца. Грозненцы выкупили 23-летнего футболиста у сербского клуба «Чукарички».

Богосавац перешёл в «Ахмат» в середине февраля на правах аренды до конца нынешней кампании. Серб принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги и 1 встрече Кубка России. В его активе 1 результативная передача.

«Ахмат» и Мирослав заключили соглашение на четыре сезона — до 30 июня 2024 года.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 25 матчах команда из Грозного набрала 27 очков. В 26-м туре подопечные Игоря Шалимова сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завтра, 4 июля, начало — в 20:30 мск.