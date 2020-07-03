Блохин против Рязанцева. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.

В первую пару 1/2 финала вошли голы Олега Блохина (киевское «Динамо») в ворота мюнхенской «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА сезона-1975 (9 сентября 1975 года) и Александра Рязанцева (казанский «Рубин») — в ворота каталонской «Барселоны» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (20 октября 2009 года). Дуэль уже началась.

Другой полуфинал баттла представлен голами Юрия Жиркова (ЦСКА) и Фёдора Черенкова («Спартак»).

Посмотреть видео голов можно в телеграм-канале «Голы», а проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».