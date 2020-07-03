Микель Артета: понимаю ситуацию, в которой находится «Арсенал». У нас нет права на ошибку

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о планах клуба на ближайшее межсезонье.

«Я понимаю ситуацию, в которой находится «Арсенал». Руководство клуба знает мой план. В январе нам нужно было заполнить некоторые пробелы и придать команде стабильности.

Теперь настал момент сделать ещё один шаг вперёд — нужно улучшить состав и футболистов, которые у нас уже есть.

Мы уже работаем над трансферами. У нас сильная и сплочённая группа. Все взаимодействуют друг с другом.

У нас нет права на ошибку. Конкуренция очень большая. Нужно действовать умно и решительно», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал», набрав 46 очков в 32 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.