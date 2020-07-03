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Директор «Динамо-Брест»: заболевшие есть, но атмосфера в команде здоровая и позитивная

Директор «Динамо-Брест»: заболевшие есть, но атмосфера в команде здоровая и позитивная
Футбол / Прочие турниры 0

Генеральный директор брестского «Динамо» Сергей Воробьёв прокомментировал информацию о заражении нескольких футболистов коронавирусной инфекцией.

«Да, действительно, в команде есть заболевшие. Несколько игроков основного состава проходят обследование. У них взяты тесты на коронавирус. Впрочем, результатов тестов пока нет. Поэтому делать какие-либо выводы рано. Атмосфера в команде здоровая и позитивная. Мы строго соблюдаем все рекомендации минздрава.

Что же касается отсутствия сегодня на поле некоторых игроков основного состава, то причина очевидна — травмы и наличие штрафных карточек. Кроме того, если вы следили за вчерашней игрой дубля, то видели, что клуб сделал некоторые перестановки и обновил второй состав, пополнив его молодыми и талантливыми игроками футбольной академии «Динамо-Брест». Результат не заставил себя ждать – победа 3:0 в нашу пользу. Мы решили и сегодня дать шанс молодым футболистам проявить себя», — приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба в «Инстаграме».

2 июля сообщалось, что в брестском «Динамо» зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Положительный тест на COVID-19 оказался положительным как минимум у трёх футболистов, среди которых Александр Нойок и Денис Лаптев.

После 15 туров «Динамо», набрав 25 очков, занимает шестое место в чемпионате Беларуси. «Смолевичи» (10), с которыми динамовцы играют сейчас (1:0 в пользу «Динамо», первый тайм), располагаются на 15-м месте.

В брестском «Динамо» вспышка коронавируса. Клубу не разрешают перенести следующий матч
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