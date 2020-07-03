Александр Мостовой открыл футбольную академию

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил об открытии собственной футбольной академии в Московской области.
«Друзья, наконец-то я могу поделиться с вами новостью. Мы долго доводили всё до идеала, и теперь я могу сказать: двери детской футбольной академии открыты! Мы открыли набор детей от 7 до 17 лет. Первые сборы стартуют 21 июля.
Мы даём возможность каждому ребёнку стать игроком европейского уровня — тренеры с лицензией UEFA два раза в день будут обучать по высоким стандартам ваших детей. Это летние сборы по отбору талантливых детей, которые будут обучаться потом в академии круглый год! Инфраструктура — одна из лучших в мире, круче, чем в Испании и Англии. Жду ваших детей, будем добиваться классных результатов», — написал Мостовой на своей странице в «Инстаграме».
- 3 июля 2020
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