Александр Мостовой открыл футбольную академию

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил об открытии собственной футбольной академии в Московской области.

«Друзья, наконец-то я могу поделиться с вами новостью. Мы долго доводили всё до идеала, и теперь я могу сказать: двери детской футбольной академии открыты! Мы открыли набор детей от 7 до 17 лет. Первые сборы стартуют 21 июля.



Мы даём возможность каждому ребёнку стать игроком европейского уровня — тренеры с лицензией UEFA два раза в день будут обучать по высоким стандартам ваших детей. Это летние сборы по отбору талантливых детей, которые будут обучаться потом в академии круглый год! Инфраструктура — одна из лучших в мире, круче, чем в Испании и Англии. Жду ваших детей, будем добиваться классных результатов», — написал Мостовой на своей странице в «Инстаграме».