Пьер-Эмерик Обамеянг запросил у «Арсенала» контракт с зарплатой £ 250 тыс. в неделю

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не против остаться в лондонском «Арсенале». В настоящее время стороны ведут переговоры о продлении сотрудничества, сообщает ESPN.
31-летний футболист запросил у руководства «канониров» соглашение на три сезона с зарплатой £ 250 тыс. (€ 277 тыс.) в неделю.
Нынешний договор Обамеянга с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Зарплата форварда составляет £ 200 тыс. (€ 222 тыс.) в неделю.
В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик в 30 матчах английской Премьер-лиги забил 19 мячей и отдал 2 результативные передачи. Игрок записал в свой актив также 3 гола в 6 встречах Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересованы несколько европейский топ-клубов. Трансферная стоимость нападающего оценивается в € 56 млн.
- 3 июля 2020
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