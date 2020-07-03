Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пьер-Эмерик Обамеянг запросил у «Арсенала» контракт с зарплатой £ 250 тыс. в неделю

Пьер-Эмерик Обамеянг запросил у «Арсенала» контракт с зарплатой £ 250 тыс. в неделю
Футбол / Англия 0

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не против остаться в лондонском «Арсенале». В настоящее время стороны ведут переговоры о продлении сотрудничества, сообщает ESPN.

31-летний футболист запросил у руководства «канониров» соглашение на три сезона с зарплатой £ 250 тыс. (€ 277 тыс.) в неделю.

Нынешний договор Обамеянга с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Зарплата форварда составляет £ 200 тыс. (€ 222 тыс.) в неделю.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик в 30 матчах английской Премьер-лиги забил 19 мячей и отдал 2 результативные передачи. Игрок записал в свой актив также 3 гола в 6 встречах Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересованы несколько европейский топ-клубов. Трансферная стоимость нападающего оценивается в € 56 млн.

Микель Артета: понимаю ситуацию, в которой находится «Арсенал». У нас нет права на ошибку
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020