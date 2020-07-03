«Арсенал» подписал новое соглашение с Мартинелли
Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом.
Клуб не разглашает условия обновленного соглашения 19-летнего футболиста. Предыдущий контракт бразильца был рассчитан до 2024 года.
В нынешнем сезоне Мартинелли провёл 26 матчей и забил 10 голов. «Арсенал» после 32 туров занимает 8-ю строчку турнирной таблицы, набрав 46 очков.
В январе сообщалось, форвард английской команды впечатлил клуб своей игрой, и «Арсенал» может троекратно увеличить зарплату игрока, чтобы охладить интерес со стороны «Реала», который, как полагают, оценивает Мартинелли примерно в € 60 млн. Отмечалось, что ведутся переговоры, чтобы вознаградить Мартинелли повышением зарплаты с € 12 тыс. в неделю до € 36 тыс.
Мартинелли может не сыграть за «Арсенал» до конца сезона из-за травмы
- 3 июля 2020
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