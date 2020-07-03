«Челси» возобновил переговоры с Виллианом о новом контракте

Нападающий «Челси» Виллиан может продолжить выступать за лондонскую команду после нынешнего сезона. Руководство синих возобновило переговоры с бразильцем о новом соглашении после того, как тот отклонил предложение одного из китайских клубов, сообщает Goal.

Ранее обсуждение нового соглашение между Виллианом и «Челси» зашло в тупик — игрок запросил у лондонцев трёхлетний договор, однако те были готовы предложить ему максимум двухлетний контракт.

Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. В нынешнем сезоне 31-летний футболист записал в свой актив 10 голов и 7 результативных передач в 41 матче во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что в услугах «Виллиана» заинтересован другой клуб из столицы Англии — «Тоттенхэм Хотспур».