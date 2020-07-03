«Челси» возобновил переговоры с Виллианом о новом контракте
Нападающий «Челси» Виллиан может продолжить выступать за лондонскую команду после нынешнего сезона. Руководство синих возобновило переговоры с бразильцем о новом соглашении после того, как тот отклонил предложение одного из китайских клубов, сообщает Goal.
Ранее обсуждение нового соглашение между Виллианом и «Челси» зашло в тупик — игрок запросил у лондонцев трёхлетний договор, однако те были готовы предложить ему максимум двухлетний контракт.
Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. В нынешнем сезоне 31-летний футболист записал в свой актив 10 голов и 7 результативных передач в 41 матче во всех турнирах на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что в услугах «Виллиана» заинтересован другой клуб из столицы Англии — «Тоттенхэм Хотспур».
«Интер» готов выкупить Алексиса Санчеса у «Манчестер Юнайтед» за € 20 млн
- 3 июля 2020
-
22:38
-
22:27
-
22:26
-
22:21
-
21:57
-
21:54
-
21:49
-
21:34
-
21:34
-
21:22
-
21:16
-
21:16
-
21:12
-
20:40
-
20:13
-
20:09
-
19:44
-
19:35
-
19:31
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:39
-
18:25
-
18:21
-
18:03
-
17:55
-
17:50
-
17:42
-
17:28
-
17:23
-
16:57
-
16:50
-
16:45
-
16:27
Партнерский контент