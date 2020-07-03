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«Фиорентину» возглавит Даниэле Де Росси

«Фиорентину» возглавит Даниэле Де Росси
Футбол / Италия 0

Руководство «Фиорентины» решило назначить на пост главного тренера команды экс-полузащитника итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

36-летний Де Росси в апреле заявил о начале своей тренерской деятельности. Де Росси является воспитанником «Ромы». За первую команду римского клуба он выступал с 2002 по 2019 год. Всего в составе «волков» легендарный футболист сыграл 616 матчей и забил 63 мяча. С «Ромой» он выиграл три трофея — два Кубка и Суперкубок Италии.

Летом минувшего года на правах свободного агента Де Росси перешёл в «Боку Хуниорс». В начале текущего года он объявил о завершении карьеры игрока.

Сообщалось, что карьеру в «Фиорентине» может продолжить Лучано Спаллетти, известный в России по работе в «Зените». После последних неудачных результатов Джузеппе Якини «Фиорентина» решила рассмотреть кандидатуру Спаллетти. После 29 туров Серии А команда из Флоренции, набрав 31 очко, занимает 13-е место.

Спаллетти может стать главным тренером «Фиорентины»
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